Всероссийский открытый урок по ОБЖ прошел в Химках

В школе «Флагман» в Химках провели всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Мероприятие приурочили к 93-й годовщине гражданской обороны России.

Сотрудники МЧС рассказали школьникам историю гражданской обороны, ее цели и задачи. Учащиеся смогли примерить защитные средства, такие как противогазы и защитные костюмы, а также ознакомиться с пожарной спецтехникой.

«За прошедшие годы специализированные подразделения гражданской обороны РФ принимали участие более чем в 150 тысячах спасательных операциях. В разные периоды система трансформировалась и совершенствовалась в соответствии с задачами государства. Одно можно сказать точно — гражданская оборона сыграла неоценимую роль, значительно сократив потери мирного населения и предотвратив разрушение объектов народного хозяйства», — рассказал заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки Николай Григорьев.

Школьникам показали фильм о развитии гражданской обороны в России. Во дворе образовательного учреждения была организована выставка пожарной техники. Ученики смогли попробовать себя в роли спасателей, управляя пожарным рукавом для тушения возгораний. Также они приняли участие в тематической эстафете.