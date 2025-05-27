Всероссийский образовательный форум прошел в Химках

В Московском государственном институте культуры в Химках провели первый Всероссийский образовательный форум «Культура на русском. Креативные индустрии 5.0». Участников ждали мастер-классы, экскурсии и спортивные мероприятия.

Форум провели в рамках VIII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». На открытии выступили заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров, ректор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» Анна Палагина и другие спикеры.

Собравшиеся обсудили вопросы современной русской культуры, актуальные задачи креативных индустрий, а также влияние на них информационных технологий и искусственного интеллекта. Помимо этого, участники встречи побеседовали о роли образования в развитии творческого мышления. Студенты предложили различные идеи для продвижения русской литературы за рубежом посредством иллюстраций.

Организаторы подготовили для гостей форума мастер-классы, дебаты, спортивные мероприятия. Все желающие посетили экскурсию по Центру прототипирования Московского государственного института культуры.

Отметим, что в вузе часто проводят всероссийские и международные конкурсы и фестивали. Сейчас в институте учатся свыше пяти тысяч студентов, а в профессорско-преподавательский состав входят более 200 докторов и кандидатов наук. Всероссийский образовательный форум «Культура на русском. Креативные индустрии 5.0» провели при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.