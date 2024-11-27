Всероссийский конкурс профессионального мастерства прошел в Мытищах

Участники на протяжении трех дней проявляли свои профессиональные качества. Лучшие сразились в финале.

Финалисты Всероссийского конкурса профессионального мастерства студенческих педагогических отрядов прошли несколько испытаний. Творческие выступления в тематике номинации № 1 «Труд крут: вожатская звезда» состоялись 20 ноября в Мытищах на сцене Государственного университета просвещения.

Восемь профессиональных направлений было представлено в конкурсе. Участники на протяжении трех дней демонстрировали свое мастерство и показали себя настоящими и ответственными мастерами своего дела.

Лучших из лучших ждал финал. Среди студенческих педагогических отрядов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Ханты-Мансийска, Красноярска, Челябинска и Саранска по результатам конкурсных испытаний определился абсолютный победитель.

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