Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки прошел в Мытищах

В городском округе Мытищи состоялся ежегодный конкурс электронной и компьютерной музыки, собравший более сотни участников самых разных возрастов. Свой творческий потенциал продемонстрировали студенты, учащиеся и преподаватели из 27 городов.

Конкурсные прослушивания проходили в нескольких номинациях, включая сольные выступления и ансамбли.

Работу участников оценивало профессиональное жюри под председательством композитора, члена Союза композиторов России, профессора Игоря Красильникова. Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина поприветствовала участников и пожелала им творческого вдохновения.

Особое внимание привлекли выступления педагогов и их учеников, которые в некоторых номинациях выходили на сцену в составе ансамблей. Так, преподаватель детской школы искусств № 1 Александр Смирнов вместе со своими учениками исполнил Бранденбургский концерт № 4 Баха в необычной аранжировке с использованием синтезаторов, флейт и скрипки.

Директор ДШИ № 1 Алина Михеева отметила, что конкурс проводится на базе их школы с 2014 года и с каждым годом становится масштабнее.

Прослушивания длились с раннего утра до позднего вечера. Все победители и призеры получили памятные медали, сертификаты и призы. Учредителями конкурса выступили Министерство культуры и туризма Московской области и администрация городского округа Мытищи.