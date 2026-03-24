Всероссийский конгресс по детской медицине начался в Подмосковье

Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима» пройдет в Подмосковье с 24 по 26 марта. В нем примут участие представители 26 регионов и 10 государств.

Организаторами мероприятия выступили НИКИ детства. Конгресс направлен на объединение экспертов вокруг актуальных вопросов детской медицины, внедрение современных технологий и обмен практиками.

В рамках мероприятия обсудят цифровизацию здравоохранения, использование ИИ, лечение редких заболеваний и развитие неонатологии, кардиологии и других направлений педиатрии.

«Конгресс „5П Детская медицина“ позволяет не только обмениваться опытом, но и формировать новые стандарты оказания медицинской помощи детям, внедрять современные технологии и укреплять межрегиональное и международное сотрудничество», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В программу войдут форумы, мастер-классы, открытые дискуссии и конференции. Особое внимание уделят вопросам наставничества, юридическим аспектам медицины и внедрению технологий. Всего проведут 56 симпозиумов и 300 докладов.