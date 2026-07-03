Сегодня 12:56 Всероссийский форум по вопросам воспитания прошел в Люберцах 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Люберцы

Образование

Более 250 советников директоров по воспитанию со всей страны и из города Байконур собрались в поселке Мирный. На базе школы № 51 имени Северина прошел первый всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство».

Ключевым событием стало пленарное заседание, посвященное векторам развития воспитательной среды. Главный вопрос дискуссии: как превратить школу в пространство, которое растет и меняется вместе с ребенком. Участники форума — руководители школьных медиацентров, музеев, спортивных и патриотических клубов. В рамках образовательного блока они обсудили не только эстетическое и физическое, но и гражданско-патриотическое воспитание. Отдельное внимание эксперты уделили роли семьи. Звучали мнения, что современные родители не вовлечены в школьную жизнь.

Школа в поселке Мирный выбрана площадкой для форума не случайно. Здесь воспитательная работа вышла далеко за пределы учебных классов. В учреждении действуют юнармейские отряды, музейные экспозиции и проекты международного сотрудничества. Задача педагогов — найти ту самую уникальную «изюминку» образовательного учреждения, которая откликается ученикам. Ведь универсальных рецептов воспитания не существует.

Участников форума «Пространство воспитания» ждали мастер-классы, проектная работа и обмен опытом. Отметим, что проект «Навигаторы детства» в этом году отмечает свое пятилетие. Он объединяет более 40 тысяч специалистов, которые курируют свыше 300 тысяч воспитательных пространств по всей стране и уже вышли на международный уровень.