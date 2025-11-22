Всероссийский форум «Дигория» прошел в Солнечногорске

В Мастерской управления «Сенеж» с 18 по 21 ноября прошел Всероссийский форум «Дигория». Мероприятие объединило 100 молодых ученых и практиков. Они вели работу по пяти направлениям: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Участники создавали проекты, направленные на преодоление вызовов, стоящих перед страной.

Программа форума включала практический и лекционный блоки. Первый подразумевал многоуровневую групповую работу по актуальным госзадачам, а второй — общие панельные дискуссии и лекции по разным темам: традиционных духовно-нравственных ценностей, общественных тенденций и новых направлений деятельности специалистов социально-гуманитарного профиля. Кроме того, были организованы выступления и мастер-классы от федеральных экспертов.

Участники формировали собственное видение текущих вызовов и предлагали инициативы по их преодолению. Лучшие решения легли в основу итоговых продуктов форума.

Кроме того, за время мероприятия прошли собеседования в ведущие организации общественно-политической сферы и сессии для оценки профессиональных и личностных компетенций.

Всероссийский форум «Дигория» выступает площадкой для самореализации молодежи и ее взаимодействия с представителями органов власти, федеральными экспертами, главами профильных организаций и сообществ. Лучших участников привлекают к реализации проектов национального уровня и приглашают на высокие должности. Итоговые проекты же становятся основой для принятия государственных решений.