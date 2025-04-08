Сегодня 10:26 Всероссийский фестиваль «Театральная планета» прошел в Шатуре 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Шатура Подмосковье

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Шатура

Торжественная церемония закрытия конкурса состоялась в Доме культуры имени Косякова. Участниками фестиваля в этом году стали коллективы из Подмосковья, Саратовской области и Кургана.

В течение четырех дней актеры показали на сцене более 14 спектаклей и девять литературно-музыкальных композиций, такие как «По щучьему велению», «Завтра была война», «Бесы», «Чудо святого Антония».

Завершился фестиваль «Театральным поединком», в котором ребята соревновались в остроумии, находчивости и актерском мастерстве. Они продемонстрировали то, чему научились на мастер-классах, проходивших в рамках мероприятия.

Театральная студия «Фантазия» стала обладателем диплома первой степени за спектакль «Приключения Буратино». В нем задействовано 60 актеров. Постановка получилась яркой и веселой. Второй спектакль коллектива из Рошаля — «А зори здесь тихие» — трогает до глубины души. Работа стала лауреатом второй степени. Гран-при всероссийского фестиваля жюри присудило театральной студии «Коллаж» из Подольска за спектакль «Бесы».