Всероссийский фестиваль по спортивной борьбе провели в Химках

Региональный этап всероссийского фестиваля «Борьба в школу» провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» городского округа Химки. Около 200 участников из различных уголков области приняли участие в соревнованиях.

Воспитанники спортивной школы «Альбаго» стали чемпионами и призерами турнира. Александр Корчагин и Тигран Багдасарян завоевали золотые медали. Артем Мирзоян занял вторую ступень пьедестала. Почетное третье место у Мирослава Крепостного и Данияра Жакшибекова. Победители турнира представят Московскую область на всероссийском финале в столице с 9 по 12 декабря.

«Фестиваль проводит Федерация спортивной борьбы России совместно с министерством просвещения. Суть таких соревнований в том, чтобы учащиеся школ были вовлечены в спорт и принимали участие в спортивных мероприятиях. Спортсмены Химок сегодня активно продвигаются вперёд, становятся участниками соревнований как регионального, так и межрегионального уровня», — рассказал президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян.

Соревнования провели среди юношей и девушек 10-13 лет. Участники соревновались в трех олимпийских видах: вольной, греко-римской и женской борьбе.

Среди почетных гостей на фестивале присутствовали заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады 2016 года, чемпионка Европы, двукратный призер чемпионатов мира, восьмикратная чемпионка России Валерия Коблова; заслуженный тренер России, президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян, а также мастер спорта Союза Советских Социалистических Республик по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы Химок Игорь Панчук.

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