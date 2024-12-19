Всероссийский фестиваль народного пения прошел в Химках

Детский конкурс народно-певческого искусства «Семейный кругъ» прошел в Химках. Всего участие в нем приняли свыше 1000 человек.
Фестиваль организовали на базе Московского государственного института культуры. Выступления подготовили 160 сольных певцов, 82 ансамбля фольклорного творчества и сотни участников из 45 городов страны. Темой конкурса объявили культуру народов России.
Организатором фестиваля выступила кафедра народно-певческого искусства факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры.
Лучшим по итогам конкурса объявили ансамбль «Семеюшка» из Брянска. Победителям вручили грамоты, кубки и памятные подарки. Призы изготовили студенты института в Центре прототипов и макетов изделий.
Мастер-класс по гимнастике для «Активного долголетия» прошел в Химках
Пассажирский самолет «ИрАэро» повредили в аэропорту Благовещенска
Капитана танкера «Волганефть-212» арестовали на два месяца
РЭО назвал лучших студентов в сфере экологии
Эстафета ко дню рождения Олимпийского Мишки прошла в Химках
Лекцию о вредных привычках провели для школьников в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте