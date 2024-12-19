Всероссийский фестиваль народного пения прошел в Химках

Детский конкурс народно-певческого искусства «Семейный кругъ» прошел в Химках. Всего участие в нем приняли свыше 1000 человек.

Фестиваль организовали на базе Московского государственного института культуры. Выступления подготовили 160 сольных певцов, 82 ансамбля фольклорного творчества и сотни участников из 45 городов страны. Темой конкурса объявили культуру народов России.

Организатором фестиваля выступила кафедра народно-певческого искусства факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры .

Лучшим по итогам конкурса объявили ансамбль «Семеюшка» из Брянска. Победителям вручили грамоты, кубки и памятные подарки. Призы изготовили студенты института в Центре прототипов и макетов изделий.