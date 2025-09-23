Всероссийский фестиваль духовности и культуры прошел в Можайске

В Можайском муниципальном округе состоялся юбилейный XX Всероссийский фестиваль духовности и культуры «Бородинская осень». Он объединил творческие коллективы из Башкортостана, Санкт-Петербурга, Ямала и других уголков России, а также из Белоруссии.

Торжественное открытие фестиваля посетили почетные гости: депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, наместник Лужецкого монастыря иеромонах Давид, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана Татьяна Петрова, секретари Союза писателей России Сергей Котькало и Марина Ганичева, народный артист России Юрий Назаров и писатель Иван Чуркин. Они обратились к участникам и зрителям с приветственным словом.

На территории комплекса «Святого колодца преподобного Ферапонта Можайского» прошел конкурс исполнителей на приз фестиваля «Русское воскресение». В числе коллективов выступил и ансамбль из Можайска «Русская песня» под руководством Александры Федоровой. Также участники фестиваля посетили Мемориал памяти и братской могилы в деревне Ильинская Слобода, где почтили память воинов, павших за Родину.

Мероприятие продолжилось в «Доме художника». Там открыли выставку «Отечеству нашему слава», которая продлится до 30 сентября. Здесь же собравшиеся посмотрели фильм «Небесный град и земное Отечество».

Завершился фестиваль большой концертной программой в «Можайском КДЦ». Свои номера показали творческие коллективы — участники «Бородинской осени».