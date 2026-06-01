Всероссийский день библиотек отметили в Одинцове

Лучших библиотекарей Одинцовского округа наградили в профессиональный праздник. Мероприятие прошло на площадке библиотеки № 1 и собрало муниципальных сотрудников, читателей и почетных гостей.

Почетными грамотами и благодарственными письмами главы Одинцовского округа и Комитета по культуре были отмечены библиотекари Светлана Орлова, Ася Митронова и Светлана Ботова. Также награды получили методисты Мария Корнилова и Алена Демьянова, которые на протяжении многих лет занимаются развитием современных библиотечных программ и образовательных инициатив.

Еще одним поводом для гордости стали результаты профессионального конкурса «Лучший по профессии». Почетные места в нем заняли Мария Корнилова и Алена Демьянова. Конкурс позволил выявить наиболее успешные практики библиотечной работы, связанные с привлечением новых читателей, реализацией культурных проектов и внедрением современных форматов взаимодействия с аудиторией.