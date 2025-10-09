Всероссийский день беременных отметили в роддоме в Подольске

В Подольском роддоме отпраздновали Всероссийский день беременных — мероприятия прошли в теплой, семейной атмосфере с мастер-классами, лекциями и подарками для будущих родителей. Организатором поздравлений выступила региональная организация «Молодая гвардия», которая в честь праздника даже испекла для коллектива роддома домашний пирог.

Руководитель подольского отделения «Молодая гвардия» Ольга Сухарева отметила многолетнее сотрудничество.

«От лица Молодой гвардии поздравляем ваш коллектив с таким чудесным, теплым Днем беременных. Мы с вами взаимодействуем на протяжении 10 лет. За это время проведено большое количество мероприятий», — сообщила Сухарева.

Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников связал проведение праздника с ростом популярности учреждения и рождаемости в округе. «Приятно, когда дети рождаются… в этом году практически мы идем не на спад, держим цифры, что и в том году. Появляется много новых подольчан и из других регионов к нам приезжают сегодня на роды», — отметил он.

Для будущих мам и пап организовали ряд полезных интерактивных площадок. Консультант по грудному вскармливанию Екатерина Стрельцова провела мастер-класс по правильному пеленанию новорожденных, подробно показав каждое действие. Любители рукоделия могли попробовать себя в изготовлении русской народной игрушки — «Зайчика на пальчик». Мастер-класс провела руководитель фольклорного коллектива СДК «Молодежный» Мария Калинина.