Всероссийский арт-проект «Города и люди» запустили в Мытищах

Выставка фотографий открылась в историко-художественном музее. Участие в экспозиции приняли более 70 авторов из разных стран.

Гостей выставки удивит захватывающее путешествие в мир искусства, где каждая работа — это рассказ, наполненный жизнью, деталями и глубокими чувствами. Зрители смогут почувствовать себя частью этих историй, погрузиться в их атмосферу, прочувствовав все эмоции.

Более 70 авторов не только из России, а также из Франции, Мексики и США предоставили музею свои работы. Кураторами выступили члены Международной академии культуры и искусства и Творческого союза художников России — Евгений Жиляев и Елена Матюшина.

Проект «Города и люди» воплощен в жизнь при поддержке таких организаций, как Международная академия культуры и искусства, Союз фотохудожников России, Творческий союз художников России и фонд «Московские энциклопедии».

Выставка будет работать до 23 ноября.