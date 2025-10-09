Всероссийский агродиктант прошел в Серпухове

Около 50 представителей агропромышленного комплекса, фермеров, предпринимателей и партийцев приняли участие во всероссийском агродиктанте. Они ответили на различные вопросы: от определения сельскохозяйственных животных до методов борьбы с вредителями.

Часть вопросов была посвящена истории развития агропромышленного комплекса в России. На решение предоставили 45 минут.

Участников поприветствовали заместитель главы Серпухова Мария Барышева и депутат окружного Совета Юлия Громова. Вместе со всеми тест проходил военнослужащий СВО Александр Шишкин.

«Мне очень приятно, что столько людей изъявили желание не просто проверить свои знания, а в какой-то мере обновить свою базу. Спасибо за то, что работаете на земле, производите экологически чистые продукты. Спасибо за ваши высокие показатели. В этом году АО „Дашковка“ в Серпухове собрало 51 центнер зерна с гектара. Этот результат можно приравнять к Краснодарскому краю», — отметила Мария Александровна.