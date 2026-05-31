Всероссийский аграрный диктант прошел в Мытищах

28 мая в Доме культуры «Протасово» прошел Всероссийский аграрный диктант — масштабная акция, направленная на проверку знаний в сфере агропромышленного комплекса, сельских территорий и продовольственной безопасности. Проверить свои знания могли все желающие — как онлайн, так и очно.

Среди участников были жители округа, представители фермерских хозяйств и местной власти. Участникам предстояло за 40 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих традиционные темы (почва, растениеводство, животноводство, ветеринария, аквакультура, инфраструктура, производство продуктов питания, цифровизация, агротуризм, образование) и новый раздел — «Экономика сельского хозяйства».

Депутат Совета депутатов Дмитрий Астафьев подчеркнул, что диктант знакомит с современными агротехнологиями и их перспективами, а также призван показать молодежи привлекательность и актуальность сельского хозяйства и жизни на селе: «Развитие АПК, автоматизация и улучшение условий жизни на селе создают комфортные рабочие места, мотивируя молодежь к выбору соответствующего образования и профессионального пути в этой динамично развивающейся сфере».