Всероссийские учения по антитеррористической защищенности прошли в Лобне

Во всех образовательных учреждениях городского округа Лобня, включая дошкольные образовательные организации, 28 августа прошли учения по комплексному сценарию «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства».