Всероссийские учения по антитеррористической защищенности прошли в Лобне
Во всех образовательных учреждениях городского округа Лобня, включая дошкольные образовательные организации, 28 августа прошли учения по комплексному сценарию «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооруженном нападении на объект образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещенного в здании образовательной организации взрывного устройства».
Эти мероприятия направлены на повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений и отработку действий в случае террористической атаки.
Основная его цель — отработка педагогическим составом и сотрудниками охраны правильного поведения в экстренных ситуациях.
Перед началом практических занятий с педагогическим составом и сотрудниками охраны образовательных учреждений был проведен инструктаж.
В ходе проведенных учений отработан алгоритм поведения сотрудников охраны и работников образовательных организаций.