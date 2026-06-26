Всероссийские состязания по практической стрельбе начались в Люберцах

Первенство России по этой дисциплине впервые проходит в округе. Соревнования стартовали 23 июня во дворце спорта «Триумф» и продлятся до 28 июня.

Участниками стали более 500 спортсменов из 38 регионов России в возрасте от 11 до 20 лет. Юные стрелки соревнуются в двух дисциплинах — карабин пневматический и пистолет пневматический.

Соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и Федерацией практической стрельбы России подписано в марте 2026 года. Теперь практическая стрельба стала 42-м видом спорта, развивающимся на территории муниципалитета.

Глава округа Владимир Волков назвал это событие значимым и пригласил жителей поддержать юных спортсменов. Он отметил, что практическая стрельба — это не только точность, но и скорость принятия решений. Соревнования обещают стать ярким спортивным праздником.