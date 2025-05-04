Всероссийские соревнования среди студентов по тхэквондо прошли в Люберцах

Более 225 спортсменов принимают участие в турнире Всемирной федерации тхэквондо в Люберцах. Соревнования завершатся уже сегодня, 4 мая.

На церемонии открытия к участникам обратились представители Российской студенческой лиги тхэквондо, профильных федераций, а также муниципальный депутат, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

«Свыше 225 сильнейших спортсменов из 24 регионов России борются за призовые места. Среди участников соревнований — мастера спорта», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Состязания пройдут в округе до 4 мая.

«Не могу не отметить высокий уровень проведения турнира. Особенно радует и тот факт, что с каждым годом количество участников студенческих соревнований растет», — добавил Дмитрий Кудинов.