Всероссийские соревнования школьников начались в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:57 Всероссийские соревнования школьников начались в Подмосковье Пресс-служба Минобразования МО

Читать 360 в

Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» стартовали в Подмосковье. Турниры пройдут в Люберцах, Химках и Одинцове до 22 мая.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в «Президентских состязаниях» участвуют 84 школьные команды, а в «Президентских спортивных играх» — 50 школьных сборных.

Реклама

Юные спортсмены сыграют с соперниками в футбол, баскетбол, волейбол, и теннис. Команды, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».