Всероссийские соревнования по вольной борьбе прошли в Мытищах

Турнир памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России и Советского Союза Шамиля Навретдинова прошел в Мытищах. В нем поучаствовали единоборцы из 24 регионов страны.

Более 150 спортсменов приехали на состязания по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования проводят в Мытищах в четвертый раз. Лучшему спортсмену традиционно присваивают звание мастера спорта.

«Состав участников достаточно серьезный. Это событие не только служит сохранению памяти выдающегося спортивного тренера, но и подчеркивает важность поддержки и развития молодежного спорта», — прокомментировала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Отметим, что Шамиль Невретдинов воспитал много прославленных спортсменов. Он готовил сборные команды России и СССР, победителей и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы и Олимпийских игр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».