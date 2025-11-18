Всероссийские соревнования по теннису среди юниоров прошли в Красногорске

Эти состязания — не только возможность показать достойную игру, но и поддержка доброй традиции, заложенной более четверти века назад.

Турнир проводится в третий раз. Конкуренцию российским спортсменам составили теннисисты из Беларуси, Узбекистана, Армении и Казахстана.

«Это турнир для спортсменов до 19 лет. Здесь выступают наши будущие звезды, которые уже готовы выйти на крупные турниры ITF. Именно в этом и заключается цель „Кубка Кремля-Юниор“, который мы проводим с 1998 года — найти и поддержать молодых талантов, которые впоследствии смогут представлять нашу страну на чемпионатах мира», — отметил член правления Федерации тенниса России и директор «Кубка Кремля» Андрей Бабаев.

Шамиль Тарпищев, член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России и капитан сборных команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, отметил успехи молодых спортсменов. Он подчеркнул, что в этом году молодежная сборная выиграла 645 международных турниров, проведенных в 100 странах, из которых 68 завершились победой. Сейчас команда сосредоточилась на подготовке к следующему году.

По итогам турнира победителями стали: среди юношей в одиночном разряде Максим Прокошин занял первое место, Матвей Лукьянов — второе место, Глеб Чикин — третье место, в парном разряде лидерами победной тройки стали Алексей Буланцев и Роберт Медведев, на втором месте — Иван Матвеев и Иван Молгин, бронзовые медали у Степана Аулова и Ярослава Гуляева.

Среди девушек в одиночном разряде золото завоевала Катарина Миллер, серебро — Маргарита Титова, бронзу — Ксения Водолаженко, в парном разряде первое место заняли Кира Плешивцева и Алина Юнева, второе — Дарья Подсыпанина и Анастасия Черных, замыкают тройку победителей Катарина Миллер и Маргарита Титова.