Всероссийские соревнования по спортивному туризму прошли в Воскресенске

В городском округе Воскресенск завершились всероссийские соревнования по спортивному туризму 20-го Кубка памяти Виталия Кондратьева. Главный приз этого года достался спортсменам из Белгородской области, которые показали слаженную работу и командный дух.

На втором месте в общекомандном зачете оказалась команда из республики Марий Эл, а бронзу завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга. Кубок является переходящим, и каждый год победители привозят его с собой для следующих соревнований.

Напомним, что с 2005 года «Кубок Кондратьева» стал уникальной площадкой для нововведений в спортивном туризме. На этих соревнованиях впервые на всероссийском уровне были представлены пешеходные дистанции в формате масс-старта, гандикапа и эстафеты. Городской округ Воскресенск встретил соревнования уже в седьмой раз, подчеркивая свою роль как популярной площадки для спортивного туризма.

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