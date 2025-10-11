Всероссийские соревнования по самбо среди студентов прошли в Мытищах

Всероссийский турнир по самбо среди студентов колледжей прошел в Центре единоборств в Мытищах. Мероприятие организовали при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Выбор сильных». В турнире приняли участие 50 спортсменов из 15 образовательных учреждений Москвы, Московской, Липецкой и Тульской областей.

Участников поприветствовали Ломакина Елена — исполнительный директор Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо», Фомкин Сергей — мастер спорта международного класса по самбо, президент федерации самбо Московской области, Гончаров Юрий — заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, Бабухин Максим — директор спортивной школы «ЦДЮС», депутат от партии «Единая Россия» в Мытищах

«Поддержка спорта — это вложение в будущее нашей молодежи и развитие физической культуры в нашем городском округе»», — отметил Максим Бабухин.

Первое место заняла Карина Богданова, студентка колледжа имени В. И. Чуйкова в Москве, второе — Георгий Генералов, студент Мытищинского колледжа, третье — Давид Саакян, учащийся ПОО «ГУОР» в Щелкове.

В общекомандном зачете победителями стали студенты Юридического колледжа из Москвы, серебряную медаль получили учащиеся ФГБОУ ВО ГУ имени Бунина в Липецкой области, а бронзу — спортсмены училища олимпийского резерва Тульской области.

«Самбо развивается и становится все популярнее. Мы рады поддерживать молодых спортсменов и создавать условия для их профессионального роста», — сказал Владимир Акимов, местный координатор проекта и член политического совета партии «Единая Россия».

Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, а организаторы поблагодарили всех за участие и выразили надежду на дальнейшее развитие спорта в Московской области.

Турнир провели при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской федерации самбо и Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо».