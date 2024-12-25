Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Подмосковье в конце декабря

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам пройдут в Подмосковье с 27 по 29 декабря.

Соревнования «Красногорская лыжня» пройдут на стадионе «Зоркий». На старт выйдут лучшие спортсмены страны. Медали разыграют в спринте, а также классическом и свободном стилях. В состав сборной региона вошли 70 человек, рассказали в региональном Минспорте.

Спринтерские гонки пройдут 28 декабря, а классические — 29 декабря.

Впервые мероприятие прошло в 1968 году. Традиционно к Новому Году на трассу выходят спортсмены со всех регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии трех новых спортивных центров в 2025 году.