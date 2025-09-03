Всероссийские соревнования по лазер-рану пройдут в Химках

Лазер-ран возник как развитие современного пятиборья, объединив две ключевые дисциплины — стрельбу и бег. Участники будут чередовать скоростные забеги с сериями выстрелов по мишеням на огневом рубеже.

«Для Химок проведение всероссийских соревнований по лазер-рану — это не только спортивное событие, но и возможность для горожан познакомиться с современным и динамичным видом спорта. Мы рады, что именно наш город станет площадкой для встречи сильнейших спортсменов и новых участников, которые только делают свои первые шаги в лазер-ране. Уверена, что турнир подарит зрителям яркие эмоции, а участникам — стимул к новым достижениям», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Принять участие может каждый желающий от 10 лет. Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.