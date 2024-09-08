Всероссийские соревнования по конькобежному спорту прошли в Коломне

На ледовой арене центра «Коломна» состоялись всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту. В них приняли участие 206 конькобежцев из 12 регионов России.

Спортсмены соревновались на дистанциях от 500 метров до пяти километров в различных возрастных категориях. Воспитанники спортивной школы «Комета» из Коломны — показали выдающиеся результаты, завоевав 12 золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали.

Среди победителей и призеров из Московской области: Виктория Морозова, Ксения Сиразева, Мария Сыряная, Екатерина Плачинда, Софья Годованская, Михаил Казелин, Яков Федяев, Кирилл Родионов, Владимир Гилюк, Егор Пронин, Илья Иванов и Даниил Чмутов.

Организаторами соревнований выступили Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Главный судья соревнований Ирина Владимировна Исаенко отметила высокий уровень подготовки участников и подчеркнула важность этих стартов для дальнейшего развития спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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