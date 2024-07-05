Всероссийские соревнования по кольцевым гонкам пройдут в Подмосковье 6 июля

Фото: “Moscow Raceway”

Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам пройдут в Подмосковье 6 июля. Заезды состоятся на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

​Соревнования пройдут в рамках третьего этапа Российской серии кольцевых гонок Endurance. Зрителей ждут шесть часов заездов, а также большой автофестиваль.

Участниками соревнований станут экс-гонщики Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель FIA WEC LMP2 Роман Русинов, победитель SMP GT4 Russia Денис Ременяко и другие гонщики. Всего на старт выйдут свыше 20 сильнейших экипажей страны.

​Программа начнется в 11:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

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