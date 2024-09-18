Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Мытищах

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Нины Максимовны Распоповой прошли в Центре единоборств в Мытищах. Более 150 спортсменов из 25 регионов России приехали посостязаться за первые места.

Большинство участников — спортсмены из Москвы и Московской области, однако в Мытищи приехали борцы из других регионов. Более 150 участников до 18 лет будут состязаться за первые места и звания.

Участие в подобных рейтинговых турнирах — подготовительный этап для борцов, ведь многие из них переходят из юношеского во взрослый разряд. Помимо наград, они могут заработать звания кандидата в мастера спорта или мастера спорта России.

Для спортсменов участие во всероссийских соревнованиях — это новая ступень в развитии собственной карьеры, а для тренеров — возможность обменяться опытом, потому что на турнир съезжаются борцы из лучших спортивных школ страны.

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