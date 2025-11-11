Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе прошли в Мытищах

Состоялись Всероссийские соревнования по спортивной греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в центре единоборств «Мытищи». Около 300 спортсменов из Москвы и Московской области, Красноярского края, Кабардино-Балкарии, а также Липецкой, Рязанской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Орловской, Ростовской и Тамбовской областей участвовали в борьбе за награды.

Соревнования посвятили мастеру спорта Советских Социалистических Республик и почетному президенту Федерации спортивной борьбы Вячеславу Родину. Борьба уже в одиннадцатый раз привлекает все больше участников, расширяя географию и повышая уровень конкуренции. Победы на таких турнирах открывают путь к званию кандидата в мастера спорта и мастера спорта Российской Федерации, что является важным этапом в спортивной карьере.

Соревнования проводились по правилам United World Wrestling на трех коврах в 12 весовых категориях. Зрители стали свидетелями захватывающей и профессиональной борьбы, а спортсмены из различных уголков России продемонстрировали свое мастерство, упорство и стремление к победе.