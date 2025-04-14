Всероссийские соревнования по городошному спорту начались в Подольске

Турнир «Меткие биты» проходит на территории спортивного комплекса «Труд». В состязаниях участвуют около 130 юношей и девушек из Москвы и Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Саратовской и Томской областей, Краснодарского края и Татарстана.

Спортсмены в возрасте 11-14 и 15-18 лет соревнуются в личном зачете. В командных состязаниях будут участвовать юноши 11-14 лет и 15-18 лет, а также девушки 11-18 лет.

На торжественном открытии соревнований выступили заместитель главы Подольска Вадим Буров, председатель совета депутатов округа Алексей Никулин и исполнительный директор Федерации городошного спорта России Александр Ватагин.

Вадим Буров отметил, что городошный спорт имеет особое значение для Подольска. «Мы гордимся тем, что на нашей земле подготовлено более 20 мастеров спорта, среди которых Николай Мулюкин — заслуженный мастер спорта СССР и многократный чемпион», — сказал заместитель главы муниципалитета.

Напомним, всесезонные городошные площадки открыли в Подольске в октябре 2022 года.