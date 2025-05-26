Всероссийские соревнования по гимнастике стартовали в Одинцове

Торжественная церемония открытия всероссийских соревнований в рамках Школьной лиги по художественной гимнастике прошла в Волейбольном центре Одинцова. Здесь собрались более 400 спортсменок из 21 региона Российской Федерации, они успешно прошли предварительный отбор в своих областях и теперь имеют возможность показать мастерство на всероссийской арене.

Среди участниц более 148 спортсменок будут демонстрировать свои таланты в индивидуальных выступлениях. Также предусмотрены групповые упражнения, в которых участвуют 27 команд, а в программе парных соревнований заявлена 21 команда, кроме того, восемь команд трио покажут свои номера.

Также на состязаниях свою силу и мастерство продемонстрируют сборные команды из Луганской и Донецкой Народных Республик, Республики Татарстан и Республики Марий Эл. Участниками турнира станут команды из следующих регионов: Астраханская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Ульяновская области, а также команды из Москвы и Санкт-Петербурга.