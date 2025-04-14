Всероссийские проверочные работы пройдут в школах Подмосковья в апреле и мае
Всероссийские проверочные работы проведут в школах Московской области с 11 апреля по 16 мая. Результаты позволят определить уровень подготовки учеников.
Школьникам предстоит написать работы по математике, русскому языку и по одному или двум предметам на выбор. Выполнение проверочных заданий обязательно для учеников с четвертого по восьмой класс и для десятиклассников.
В начале контрольной школьникам раздадут специальные бумажные бланки. На вопросы по некоторым предметам, однако, можно будет ответить в электронной форме.
Каждая школа самостоятельно оценит результаты.
Образцы заданий и дополнительные материалы указаны на официальном сайте организатора проверочных работ Федерального института оценки качества образования.