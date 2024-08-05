Всероссийские авиационные соревнования в Ступине собрали более 20 спортсменов

Пресс-служба администрации г. о. Ступино
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Ступино

Аэродром Малино впервые принял Всероссийские соревнования по сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан — точность приземления». Ранее здесь проходили чемпионаты областного и федерального уровней.

Соревнования направлены на выявление сильнейшего спортсмена Центрального федерального округа. За звание лучших борются свыше 20 спортсменов из пяти регионов России, включая Санкт-Петербург, Калининградскую, Ленинградскую, Брянскую и Ивановскую области.

«Летаю почти 30 лет. Люблю летать в свое удовольствие, учу этому других. Есть разница в том, чтобы летать для себя и участвовать в соревнованиях.  Здесь работаешь на результат», — поделился чемпион России Евгений Кулистиков.

Чемпион России Дмитрий Скляренко из команды Калининграда уточнил, что самое сложное в соревнованиях — победить самого себя, настроиться морально.

Участники продемонстрируют точность приземления и мастерство маневрирования в воздушных потоках. Результаты определяют по измерению расстояния между первой точкой контакта с землей и центром зачетного круга радиусом пять метров. Соревнования продлятся два дня, победители получат кубки, дипломы и грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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