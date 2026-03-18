Всероссийская тренировка в формате ОГЭ прошла в школах Подмосковья

Всероссийское тренировочное мероприятие по математике в формате ОГЭ прошло в Подмосковье 17 марта. В нем приняли участие 15 тысяч учащихся девятых классов.

Для проведения тестирования организовали 513 пунктов, рассказали в региональном Минобразования. На выполнение заданий отводилось три часа и 55 минут. Каждый участник получил комплекс заданий, разработанный в формате ОГЭ 2026 года.

«Процедура проведения мероприятия полностью соответствовала организационным требованиям, установленным для реального экзамена, что позволило участникам ощутить атмосферу настоящего экзамена», — отметили в министерстве.

При проведении тестирования использовали современные технологии. Комплекс экзаменационных материалов передавался по интернету, а печать и сканирование проводили в штабе пунктов проведения экзаменов.

Результаты объявят 27 марта. Они помогут девятиклассникам определить темы, требующие дополнительного изучения и повторения.