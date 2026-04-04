Всероссийская Неделя космоса пройдет в Королеве с 6 по 12 апреля

С 6 по 12 апреля в Королеве будет проходить Всероссийская Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета Юрия Гагарина. На различных площадках наукограда состоятся праздничные мероприятия.

Центром притяжения станет площадь у ДК имени М. И. Калинина. Здесь всю неделю будут проходить встречи с космонавтами, лекции, кинопоказы, интерактивные программы, выставки, мастер-классы и специальные мероприятия для детей, молодежи и семей. В программе Недели космоса в Королеве более 60 событий.

В молодежном центре «Космос» школьникам из Королева показали фильм-притчу «Светлячки». После кинопоказа ребята пообщались с режиссером, сценаристом Милой Ханзиной и актером Рустамом Мамедли.