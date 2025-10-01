Всероссийская физико-технологическая контрольная началась в Ленинском округе

В многофункциональном центре «Мои документы» в поселке Лопатино Ленинского городского округа началась Всероссийская физико-технологическая контрольная «Выходи решать!». Все желающие смогут проверить свои знания по ключевым научным дисциплинам до 3 октября включительно.

По словам заместителя директора МФЦ Ленинского округа Юрия Дергунова, стать одной из площадок интеллектуального марафона для центра — особенно значимо.

«Это возможность внести свой вклад в развитие научного потенциала страны и поддержать талантливую молодежь Ленинского округа», — пояснил Юрий Дергунов.

Контрольная в поселке Лопатино объединила школьников и студентов. В первый день ребята решали задачи по шести дисциплинам: математике, физике, информатике, биологии, астрономии и химии. Они могли выбрать один или несколько предметов.На каждую дисциплину отвели один час. Среди заданий были как базовые, так и олимпиадные.

Участником контрольной стал и десятиклассник Владимир Амбарцумян. Юноша готовится к единому государственному экзамену по математике и решил проверить свои силы перед испытанием.

Отметим, что Всероссийскую физико-техническая контрольную «Выходи решать!» проводят для развития интереса к научно-техническому образованию в России и популяризации научных знаний среди школьников.