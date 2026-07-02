Всероссийская благотворительная акция прошла в больнице в Серпухове

Мероприятие «Коробка храбрости» провели в детском отделении Протвинской больницы. Для детей, которые проходят длительное лечение в стационаре, на протяжении месяца собирали подарки.

Участники собирали игрушки, книги, наборы для творчества, раскраски, игры, куклы и конструкторы в специальные боксы в Общественной приемной местного отделения «Единой России». К акции присоединились депутаты, члены и сторонники партии, общественные деятели и местные жители.

Депутат окружного Совета, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц вместе с активистами навестила маленьких пациентов. Гости пообщались с мамами детей и вручили ребятам подарки.

Мама одной из пациенток Елизавета Буслаева поблагодарила за подарки и отметила, что это очень приятный сюрприз. По ее словам, так дети ощущают поддержку и легче переносят пребывание в больнице.

«Помогать ближним и не оставлять детей в трудную минуту — наш долг и самая важная миссия. Мы давно и системно сотрудничаем с детскими больницами и отделениями, помогаем создавать более комфортную среду для детей, которые вынуждены проходить лечение», — отметила Диана Алумянц.