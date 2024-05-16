Всероссийская акция «Вода России» пройдет в Воскресенске | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:37 Всероссийская акция «Вода России» пройдет в Воскресенске Медиасток.рф

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Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» пройдет в городском округе Воскресенск. Участники уберут территорию вокруг Большого и Школьного прудов в деревне Ратчино.

Акция призвана повысить экологическую грамотность населения и привлечь внимание общественности к охране водных ресурсов. Отметим, что вест необходимый инвентарь, мусорные мешки и перчатки участники события смогут получить на месте.

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Всех неравнодушных граждан городского округа Воскресенск, желающих принять участие в мероприятии ожидают 24 мая в 10.00.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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