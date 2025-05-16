Всероссийская акция «Вода России» пройдет в Ленинском округе

Ежегодное мероприятие пройдет в этом году на берегу реки Битца. Участники будут очищать прибрежную полосу от неразлагаемых отходов, образовавшихся в результате производственной и потребительской деятельности.

В экологической акции примут участие сотрудники администрации муниципалитета и депутаты, работники учреждения «Благоустройство» и компании «Оргэнергогаз», молодогвардейцы и волонтеры. На месте проведения субботника будет предоставлен необходимый инвентарь.

«Приглашаем всех неравнодушных жителей принять участие в этом мероприятии. Вместе мы сделаем наш округ еще более чистым», — сказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

Мероприятие состоится 23 мая в 10:00 в городе Видное, на улице Олимпийская, рядом с пешеходным мостом через реку Битца (координаты: 55.549829, 37.688881).

Акция по уборке мусора с берегов водоемов «Вода России» является частью федеральной инициативы «Сохранение уникальных водных объектов», входящей в национальный проект «Экологическое благополучие».