Всероссийская акция «Тотальный диктант» прошла в Лобне | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 09:22 Всероссийская акция «Тотальный диктант» прошла в Лобне Медиасток.рф

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Жители Лобни проверили свои знания во время ежегодной акции «Тотальный диктант». Мероприятие провели на двух площадках: в театре «Камерная сцена» и в пространстве «ЧеховЪ лофт».

На площадках акции работали волонтеры. Они встречали участников и координировали весь процесс написания диктанта. В театре «Камерная сцена» текст для участников акции диктовала актриса Маргарита Булгакова.

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«Участники однозначно будут приходить, потому что это интересно. Кто участвовал в прошлом году, регистрируются в этом году тоже и приводят своих знакомых», — отметила волонтер акции «Тотальный диктант» Ольга Аникеева.

Результаты диктанта появятся 10 мая на официальном сайте акции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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