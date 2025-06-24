Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Мытищах

Трогательная акция «Свечи Памяти», посвященная героям Великой Отечественной войны, состоялась в Мытищах. Жители округа собрались вместе, чтобы почтить тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины, за мирное небо над головой.

Эта акция, пронизанная скорбью и благодарностью, стала символом вечной памяти о подвиге советского народа. Приняли участи в мероприятие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, депутаты от партии «Единая Россия», активисты партии, молодогвардейцы и юнармейцы, а также неравнодушные жители округа.

Величественный силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!» на площади у Дворца культуры «Яуза» создали из связей в рамках акции «Огненные картины войны». Эта символическая композиция, составленная из сотен огней, стала ярким напоминанием о призыве к защите Отечества и о подвиге тех, кто откликнулся на этот зов.

Торжественное возложение цветов к мемориалу Вечный огонь прошло в завершение мероприятия в знак бесконечной благодарности и признательности.