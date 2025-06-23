Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области состоялась акция «Свеча памяти». Участники мероприятия зажгли сотни лампад и возложили цветы к Вечному огню на Аллее Славы.

«На рассвете, в 4:00 22 июня 1941 года, началась самая жестокая война в истории человечества — Великая Отечественная Война. Сегодня мы отдаем дань уважения всем павшим, чей подвиг приблизил Великую Победу и обеспечил будущее, которое навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений. Помним! Скорбим! Гордимся!», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Депутат Ленинского округа и руководитель местной Ассоциации СВО Московской области Дмитрий Белитский подчеркнул, что 22 июня — день, когда вся страна остановилась. «Мы скорбим, но вместе с тем гордимся крепостью духа, единством народа и подвигами наших предков. Эти свечи — символ нашей памяти. Пока горит свеча памяти, мы едины и сильны», — сообщил он.

Отмечается, что в честь Дня памяти и скорби в Ленинском округе прошло около 20 различных мероприятий.