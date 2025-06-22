Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Химках

Акцию «Свеча памяти» провели в сквере Марии Рубцовой у танка Т-34 в Химках. Участники зажгли тысячу свечей в память о героях, защищавших Родину во времена Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие активисты «Молодой гвардии», «Единой России» и муниципальные депутаты. Они сложили из свечей надпись: «80 лет Победы 1941-1945. Химки. Помним».

«Мы всегда будем помнить всех, кто сражался на фронтах, кто работал в тылу, кто вынес все тяготы и лишения военного времени. Их подвиг бессмертен, и мы должны делать все возможное, чтобы сохранить память о них для будущих поколений», — написала в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

В конце участники почтили память героев минутой молчания.

«Это память о тех, кто навсегда остался в строю бессмертного полка. О героях, солдатах и офицерах, чьи имена мы храним и передаем память о них из поколения в поколение», — отметил депутат Александр Васильев.