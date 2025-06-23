Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Домодедове

В городском округе Домодедово прошла акция «Свеча памяти», собравшая множество неравнодушных жителей у Обелиска Славы. Совместно с Волонтерами Подмосковья участники выложили фигуру в виде скульптуры «Родина-мать зовет!» с трогательной надписью «Помним».

Акция прошла в молчаливой, но очень выразительной атмосфере. Участники зажигали свечи, которые мягко освещали вечерние часы, символизируя свет надежды и поддержку тем, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.

Особенно важно, что среди участников были не только взрослые, но и молодежь с детьми — те, кому предстоит беречь и передавать дальше историческую правду о Великой Отечественной войне. Для многих этот вечер стал важным моментом единения и осознания значимости героических подвигов, благодаря которым мы можем жить в мире.