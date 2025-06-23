Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в деревне Сафоново в Раменском

Жители территориального управления «Сафоновское» Раменского городского округа присоединились ко всероссийской акции «Свеча памяти». Они почтили героев, которые не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны.

Акцию провели в преддверии Дня памяти и скорби 21 июня. У памятного места собрались жители села Загорново, деревни Сафоново, деревни Поповка и деревни Старково.

По словам организаторов, акция призвана сохранить память о трагических событиях военного времени и передать ее из поколения в поколение. Участники зажгли свечи, выразив благодарность и уважение подвигу советских солдат.

Подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и укреплению общественной памяти о героическом прошлом России.

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