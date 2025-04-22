Всероссийская акция «Сад Памяти» пройдет в Коломне и Озерах 26 апреля

В год 80-летия Великой Победы организаторы мероприятия планируют посадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне. Городской округ Коломна 26 апреля также присоединится к этому важному мероприятию.

Акция пройдет в муниципалитете 26 апреля в 11.00. Принять участие в ней может каждый житель округа, чтобы его дерево стало частичкой «Сада Памяти» и традицией семьи и всей страны.

В парке Мира в Коломне, который был обновлен при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, планируют посадить 80 саженцев сирени, а в парке «Дубки» в Озерах — 40 лип и столько же яблонь.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», целью которого является забота об окружающей среде, чтобы сделать ее комфортной для жизни людей.