Всероссийская акция по посадке кедров пройдет в Красногорске
Педагоги и ученики самой крупной в мире сети танцевальных школ Аллы Духовой TODES высадят саженцы сибирского кедра в Красногорске. Акция пройдет 10 октября в сквере жилого комплекса «Лесная Отрада».
Как отметили организаторы, проект станет самым масштабным в России по количеству высаживаемых деревьев. Саженцы привезут специально из Томска.
Акцию проведут по личной инициативе Аллы Духовой, фонда «Пут» и эко-фабрики «Сибирский кедр» при поддержке администрации округа.
«Посадка деревьев является делом каждого из нас. Поскольку это простое действие имеет глобальное влияние на нашу планету и будущие поколения», — сказала Духова.
Профессиональные агрономы дадут советы участникам акции по посадке и уходу.
В ближайший год кедры также высадят более чем в 50 городах России: в Новосибирске, Кемерове, Омске, Красноярске, Барнауле, Казане, Уфе и других.
«Посадка деревьев является не только красивым актом, но и важной экологической инициативой, которая имеет долгосрочные положительные последствия для окружающей среды. Защищая природу, мы заботимся о нашем будущем», — добавила Алла Духова.
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