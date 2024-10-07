Всероссийская акция по посадке кедров пройдет в Красногорске

Педагоги и ученики самой крупной в мире сети танцевальных школ Аллы Духовой TODES высадят саженцы сибирского кедра в Красногорске. Акция пройдет 10 октября в сквере жилого комплекса «Лесная Отрада».

Как отметили организаторы, проект станет самым масштабным в России по количеству высаживаемых деревьев. Саженцы привезут специально из Томска.

Акцию проведут по личной инициативе Аллы Духовой, фонда «Пут» и эко-фабрики «Сибирский кедр» при поддержке администрации округа.

«Посадка деревьев является делом каждого из нас. Поскольку это простое действие имеет глобальное влияние на нашу планету и будущие поколения», — сказала Духова.

Профессиональные агрономы дадут советы участникам акции по посадке и уходу.

В ближайший год кедры также высадят более чем в 50 городах России: в Новосибирске, Кемерове, Омске, Красноярске, Барнауле, Казане, Уфе и других.

«Посадка деревьев является не только красивым актом, но и важной экологической инициативой, которая имеет долгосрочные положительные последствия для окружающей среды. Защищая природу, мы заботимся о нашем будущем», — добавила Алла Духова.

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