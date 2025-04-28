Всероссийская акция «Окна Победы» стартовала в Серебряных Прудах

В округе дан старт всероссийской патриотической акции «Окна Победы», организованной активистами общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Проект направлен на сохранение исторической памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и уважения к истории своей страны.

Первой к участию в акции присоединилась центральная библиотека, чьи окна преобразились, наполнившись символикой Великой Победы советского народа над фашизмом. Окна библиотеки украсили изображения гамзатовских журавлей, ставших символом памяти о погибших солдатах.

«Журавли неразрывно связаны с трагическими событиями 1941–1945 годов благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова. Оно было положено на музыку Яном Френкелем и исполнено Марком Бернесом. Образ улетающих журавлей ассоциируется с погибшими героями. Это точный символ бессмертия и вечности подвигов защитников Родины», — рассказала сотрудник библиотеки Ирина Денисова.

Акция «Окна Победы» призывает всех жителей Московской области проявить свою гражданскую позицию, отдать дань уважения ветеранам и украсить окна своих домов символикой Великой Победы. Она продлится до 9 мая при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.