Всероссийская акция «IT-донор» начнется в Подмосковье 3 июня

Фото: Медиасток.рф

Акция «IT-донор» снова стартует в России 3 июня и продлится по 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, IT и связи Подмосковья.

Дважды в год российские айтишники участвуют в добровольной донации крови. Для участия в неделе донорства необходимо зарегистрироваться на сайте организации, выбрать ближайшую станцию, подготовиться и сдать кровь.

Тем, кто уже зарегистрировался, чат-бот отправит напоминание о предстоящей акции. Организаторы наградят IT-доноров специальным значком.

За три года участие в проекте приняли более 1,6 тысячи добровольцев. К акции присоединились 200 городов России, а сам проект поддерживают более 650 IT-компаний и 26 региональных министерств цифрового развития.

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